يرماك يعلن مناقشة "صيغة السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عن عقد قمة لمناقشة وتنفيذ صيغة سلام بشأن الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية.



وكتب يرماك على حسابه في "تيليغرام": "نحن نستعد للاجتماع المقبل لمستشاري زعماء الدول بشأن تنفيذ صيغة السلام".

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وبحسب رئيس مكتب زيلينسكي، فإن المحادثات المقبلة ستجمع مستشارين لرؤساء عدة دول، ولم يتم الإعلان عن مشاركة روسيا في القمة ولم يتم التخطيط له، وقال: "نخطط للحديث عن النقاط الأساسية العشر لصيغة السلام".



وبحسب يرماك، فإن هذا سيساعد على ضمان السلام في أوكرانيا، وكذلك إنشاء آليات للحد من النزاعات المحتملة في العالم مستقبلا، وأشار إلى أن خطة حل الوضع في البلاد تناقش "على أساس أسبوعي تقريبا" مع ممثلي أكثر من 50 دولة.



وقبل ذلك، ناقش يرماك مع سفراء عدد من الدول الغربية والأمم المتحدة أهمية تحقيق السلام في النزاع في أوكرانيا فقط بشروط صيغة زيلينسكي للسلام.



وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، في شهر أغسطس.



ووفقا لدبلوماسيين، فإن الاجتماع سيعقد في جدة يومي 5 و6 أغسطس وسيحضره كبار المسؤولين من 30 دولة.

RT