الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

دوي انفجارات في دمشق

9 تعليمات جديدة في الجريدة الرسمية

هجمات صاروخية متتالية لكتائب القسام على تل أبيب

سوناك: الملك عبدالله يمثل الحكمة والعدل والتسامح

رئيس الشاباك الإسرائيلي: مسؤولية هجوم حماس تقع على عاتقي وفقدنا 10 من أفضل رجالنا

الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

الملك: التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة

قوات الاحتلال تعتدي على فلسطيني ونجله في بيت لحم

اعلان صادر عن مديرية الامن العام

عاجل

هجمات صاروخية متتالية لكتائب القسام على تل أبيب

الإثنين، 16-10-2023 08:57 م

لافروف وشكري يبحثان هاتفيا التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة

652d61bb42360418db653185


الوكيل الاخباري- بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، برفقة نظيره المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أن "الوزير سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، بحثا التدهور الحاد للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع المأساوي الناشئ نتيجة لتصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وما حوله".

وأشار البيان إلى "التأكيد على أهمية الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وعلى ضرورة الوقف المبكر لإطلاق النار، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة".

وأبلغ سامح شكري، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالقمة المقبلة في القاهرة يوم 21 أكتوبر، والتي من المقرر خلالها النظر بالتفصيل بشأن الوضع في فلسطين، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بين روسيا ومصر حول كافة قضايا الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202318115324123392219

دوي انفجارات في دمشق

652d483b4c59b770de16bd01

الرئاسة المصرية: بوتين والسيسي يناقشان الوضع في غزة

652d3a324236047e4210493d

البيت الأبيض يؤكد دعوة بايدن لزيارة إسرائيل دون الإعلان عن موعد الزيارة

652d31ca4c59b76c8f309134

طهران: رئيسي وبوتين يبحثان الوضع في غزة وجنوب القوقاز

44

شرطة دبي تكشف حقيقة طعن 4 إسرائيليين بالإمارة

55522

رئيس دولة يقطع العلاقات مع إسرائيل دعماً لغزة

أخبار متعلقة
652d483b4c59b770de16bd01

الرئاسة المصرية: بوتين والسيسي يناقشان الوضع في غزة

55522

رئيس دولة يقطع العلاقات مع إسرائيل دعماً لغزة

0000

موسكو : بوتين سيقوم بخطوة لاحتواء حرب غزة

ط

رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

WhatsApp Image 2023-10-15 at 4.55.03 PM

السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي

25

الاحتلال يُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة