الجمعة 31-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 04:05 م

لافروف يزور أنقرة الأسبوع المقبل بدعوة من نظيره التركي

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الوكيل الإخباري -أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور تركيا يومي 6 و 7 أبريل المقبل.اضافة اعلان


وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيزور تركيا يومي 6 و7 أبريل، بدعوة من نظيره التركي. ومن المقرر أن يبحث عددا من القضايا، أولها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في "المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والطاقة والسياحة".

وأضافت المتحدثة أنه "سيكون هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع الحالي في أوكرانيا، والتسوية في قره باغ، وكذلك في آسيا الوسطى وأفغانستان".

ووفقا لها فإنه من المقرر أن يضع وزيرا الخارجية الروسي والتركي خططا لجدول اتصالات على مختلف المستويات.

 




 

 


 

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