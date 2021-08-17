الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 03:36 م

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

611ba85c42360455035bfecb


الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هناك ما يدعو للاعتقاد، بأنه يجري التحضير لمحاولات من الخارج للتشكيك بنتائج الانتخابات المقبلة في روسيا.

وأضاف لافروف، في حديث له خلال زيارته لمقاطعة كالينينغراد: "سنواصل، رغم ذلك، العمل مع جميع شركائنا، انطلاقا من أننا سنحل مشكلاتنا بأنفسنا، دون أي توجيه من الخارج. وهذا يتعلق بالانتخابات المقبلة لمجلس الدوما. اعتقد أنكم على الأغلب قد سمعتم بأنه يجري التحضير لمحاولات التشكيك في نتائجها".

اضافة اعلان

 

وأضاف الوزير، أن أهم أمر هو أن تستند النتيجة على رأي الشعب الروسي. وقال: شعبنا بالذات من سيقوم بتقييم السلطة وسيحدد بنفسه كذلك طريق تطوره في الفترة التاريخية اللاحقة".

ويشار إلى أن انتخابات الدوما ستجري في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر من هذا العام.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
991034-plane-afganistan

متداول.. فيديو جديد من داخل الطائرة لشخص أفغاني يتدلى قبل السقوط!

hookah_1536925328_725x725

إصابة شخص في حادث إطلاق نار على مقهى في حلب السورية- فيديو

2cd6632c-fa7c-415a-b215-d92ce5990fbd

العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابول - فيديو

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

611b5ebc4c59b70cf415f532

رئيس البنك المركزي الأفغاني يفر من كابول

طائرةةة

أول طائرة إجلاء فرنسية من كابل تهبط في أبوظبي

أخبار متعلقة
f

إيران ترحب بجهود نقل السلطة في أفغانستان

تشاد

المئات يتظاهرون في تشاد ضد المجلس العسكري الحاكم