الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 05:25 ص

الملك سلمان : رصد 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي

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الوكيل الاخباري - أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "مجموعة الـ20 التزمت بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة جائحة كورونا على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية".

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وفي البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال، أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح بالنيابة عن الملك سلمان، أن "مجموعة العشرين ساهمت بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع. كما ضخت حتى الآن حوالي 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام "بكل ما يلزم" للتغلب على آثار هذه الجائحة".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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