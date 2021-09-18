لبنان: ضبط شحنة مواد يشتبه بأنها متفجرة في البقاع ومباشرة التحقيقات

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، بأن قوى الأمن اللبنانية ضبطت بعد ظهر،اليوم السبت، في منطقة البقاع عشرين طنا من المواد التي يشتبه بأنها "نيترات الأمونيوم" كتلك المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي.

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وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية للتحقق من نوعية المواد التي ضبطت في بلدة "بدنايل" بالبقاع لمعرفة ما إذا كانت موادا زراعية أو موادا شبيهة بتلك المواد التي كانت موضوعة في المرفأ".



وبحسب المصدر، فإن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أجرى اتصالات سريعة للتحقيق في هذا الموضوع، إذ طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي التوجه فورا إلى الموقع المشار إليه وإجراء المقتضى القانوني، وما زالت التحقيقات جارية.

بترا