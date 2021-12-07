الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تنظم مؤتمرا عن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يتفقد مشروعاً زراعياً كبيراً في الغمر تنفذه القوات المسلحة

التدريب المهني في الطفيلة تباشر باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج قدرة 2

طبيب اردني : الأرقام الحقيقية لاصابات كورونا أكثر من ذلك بكثير

الخلايلة يقرر تكليف إمام لمسجد القليعات

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

حجازي وسلايطة يشاركان بمؤتمر دولي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

لجان انتخاب المجالس البلدية والمحافظات يؤدون اليمين القانونية

الثلاثاء، 07-12-2021 03:12 م

لبنان.. عودة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى ممارسة نشاطه بعد قرار محكمة الاستئناف

1443513_0


الوكيل الإخباري-ردت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان طلب رد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، المقدم من الوزير السابق، يوسف فنيانوس، شكلا لعدم الاختصاص.

اضافة اعلان

 

وبهذا الإجراء، يعود المحقق العدلي طارق بيطار حكما إلى ممارسة نشاطه بعدما كفت يده لأسابيع، وفق وسائل الإعلام اللبنانية.


ويقود بيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 205 أشخاص في 4 أغسطس العام الماضي وأسفر عن أضرار مادية ضخمة ما فاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان.


واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" بيطار بتسييس التحقيق بعد أن طلب استجواب وزراء سابقين مرتبطين بهم.


وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، قد قررت كف يد طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61aa3229423604291a185b41

مصر تكشف عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون

shutterstock_1919471342

فرض غرامة مالية على الممتنعين عن أخد لقاح كورونا في لبنان

15ipj-13-730x438

إجراءاتٌ جديدة مُتعلّقة بـالرُكاب القادمين إلى لبنان

61af48f84236042bff1c05a3

روسيا والإمارات تناقشان موضوع الاعتراف بشهادات التطعيم ضد كورونا

61af43b74236042b8d5702b7

جورج قرداحي يكشف حقيقة تعويضات تلقاها من الدولة اللبنانية

645x344-1638867654399

أمير قطر يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية -فيديو

أخبار متعلقة
15ipj-13-730x438

إجراءاتٌ جديدة مُتعلّقة بـالرُكاب القادمين إلى لبنان

قرد

صورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة

9145916_1636002363

تيار المردة في لبنان يرفض تسمية بديلا لجورج قرداحي

FFBTnuNXMAg6yFZ

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

قر

تصريحات قرداحي في مؤتمر استقالته

arab-reform-initiative-timebomb-at-the-port-how-institutional-failure-political-squabbling-and-greed-set-the-stage-for-blowing-up-beirut

اليونيفيل تنفي اي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت