لبنان.. عودة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى ممارسة نشاطه بعد قرار محكمة الاستئناف

الوكيل الإخباري-ردت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان طلب رد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، المقدم من الوزير السابق، يوسف فنيانوس، شكلا لعدم الاختصاص.

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وبهذا الإجراء، يعود المحقق العدلي طارق بيطار حكما إلى ممارسة نشاطه بعدما كفت يده لأسابيع، وفق وسائل الإعلام اللبنانية.



ويقود بيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 205 أشخاص في 4 أغسطس العام الماضي وأسفر عن أضرار مادية ضخمة ما فاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان.



واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" بيطار بتسييس التحقيق بعد أن طلب استجواب وزراء سابقين مرتبطين بهم.



وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، قد قررت كف يد طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

روسيا اليوم