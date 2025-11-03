سوريا .. إصابات في هجوم مركّب على مقر عسكري بمدينة البوكمال

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد "انفجرت عبوة ناسفة بدراجة نارية أثناء خروج دورية للفرقة لملاحقة المهاجمين، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة بجروح".
ولم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لمعرفة المسؤولين عن الانفجارين.
وذكرت وسائل إعلام سورية أن "دوي الانفجار الذي سمع مساء اليوم في مدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة أمام مقر الفرقة 86 بالقرب من مدرسة المعري".
روسيا اليوم
