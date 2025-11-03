الإثنين 2025-11-03 01:16 ص
 

سوريا .. إصابات في هجوم مركّب على مقر عسكري بمدينة البوكمال

الإثنين، 03-11-2025 12:01 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باصابة ثلاثة عناصر من وزارة الدفاع السورية بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنبلة ألقيت على مقر تابع للفرقة 86 في مدينة البوكمال.اضافة اعلان


ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد "انفجرت عبوة ناسفة بدراجة نارية أثناء خروج دورية للفرقة لملاحقة المهاجمين، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة بجروح".

ولم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لمعرفة المسؤولين عن الانفجارين.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن "دوي الانفجار الذي سمع مساء اليوم في مدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة أمام مقر الفرقة 86 بالقرب من مدرسة المعري".

روسيا اليوم
 
 
