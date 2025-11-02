ليبيا.. ضبط 19 مهاجرا غير قانوني وتوقيف أحد المهربين في بنغازي

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، أن وحدة التحقيقات التابعة له تمكنت من ضبط 19 مهاجرا غير قانوني وتوقيف منسق عملية التهريب.



وأضاف أن المضبوطين كانوا من الجنسيتين الباكستانية والبنغالية، وكانوا داخل منزل في منطقة شبنة بمدينة بنغازي، تمهيدا لتهريبهم عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.



وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالجهاز، في بيان، أن ضبط هؤلاء المهاجرين جاء بعد ورود معلومات مؤكدة حول استخدام المنزل كبؤرة تجمع للمهاجرين تمهيدا لنقلهم إلى مناطق التهريب الساحلية.

اضافة اعلان



وأضاف أن عناصر التحري قاموا بمداهمة الموقع بعد مراقبته ميدانيا، وتمكنوا من ضبط المهاجرين داخل المنزل، إلى جانب شخص من بنغلاديش يشتبه في توليه مهمة تنسيق عملية التجميع والنقل.



وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أن المشتبه به يخضع حاليا للتحقيق، إلى جانب بقية الموقوفين، بهدف الكشف عن الشبكات المسؤولة عن عملية التهريب، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت مستمرة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

RT