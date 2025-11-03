الإثنين 2025-11-03 01:16 ص
 

الدفاع الروسية: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق حدودية متعددة

الإثنين، 03-11-2025 12:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال عمليات اعتراض استمرت ثلاث ساعات في المناطق الحدودية.

ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة، تم تدمير الطائرات المسيرة بين الساعة 08:00 مساء والـ11:00 مساء بتوقيت موسكو، حيث أسفرت العمليات عن:

▪️ إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك
▪️ تدمير طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود
▪️ اعتراض طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة روستوف
▪️ إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق شبه جزيرة القرم


وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.


RT

 
 
