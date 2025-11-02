الأحد 2025-11-02 11:17 م
 

الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية

الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية
الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية
 
الأحد، 02-11-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بجمع المركبات الصينية الصنع من ضباطه، بناء على أوامر من رئيس الأركان تحسبا لمخاطر أمنية وتقنية كبرى وخشية التجسس.اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن "هذا القرار اتخذ بعد أن خلصت الأجهزة الأمنية إلى وجود قلق حقيقي بشأن تسريب معلومات حساسة أو التجسس عبر أنظمة المركبات".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية أن "بعض المركبات الصينية مزودة بأنظمة تتضمن كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال تنقل المعلومات إلى خوادم خارجية، أحيانا دون سيطرة المستخدم أو المستورد ".

وقال ضابط كبير سابق: "المشكلة لا تقتصر على الكاميرات والميكروفونات، فكل مركبة ذكية هي حاسوب متحرك بنظام تشغيل مغلق واتصالات لاسلكية، مما يتيح إمكانية جمع المعلومات الاستخبارية من البنى التحتية الحساسة".

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن "العملية ستشمل حوالي 700 مركبة"، حيث تعد هذه خطوة أخرى في إطار سياسة تحد من استخدام المركبات الصينية، بعد أن كان دخولها إلى القواعد العسكرية محظورا سابقا.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة روسيا.. مستشعر بصري جديد يسمح بتحليل محتوى الرصاص بسهولة ودون مختبرات

H

طب وصحة خمسة أسباب تجعل الجوز أساسيا لنمط حياة صحي

ل

طب وصحة كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجلد الدهني وأفضل طرق الوقاية منه

ل

طب وصحة نظام غذائي صحي يخفف معاناة القولون العصبي

الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية

عربي ودولي الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية

ا

عربي ودولي ليبيا.. ضبط 19 مهاجرا غير قانوني وتوقيف أحد المهربين في بنغازي

ل

أسواق ومال أوبك بلس تعلن زيادة إنتاجها اليومي بواقع 137 ألف برميل نفط يوميا

افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية

أخبار محلية افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية



 
 





الأكثر مشاهدة