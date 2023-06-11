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الأحد، 11-06-2023 01:40 م

لبنان يعلن انتهاء وباء الكوليرا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، انتهاء وباء الكوليرا، بعد 12 أسبوعاً على تسجيل آخر إصابة.

وعرض برنامج الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة في بيان تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الوباء التي أثمرت عن عدم تسجيل أي حالة مؤكدة بالمرض منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لما ذكره موقع "لبنان 24".

وقال البيان: "لما كان لبنان قد شهد فاشية كوليرا استمرت لعدة أشهر، قامت خلالها وزارة الصحة العامة وبتوجيهات مباشرة من وزير الصحة العامة، بتوحيد الجهود والإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، بالتعاون مع جميع الفرقاء والوزارات المعنية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسيف، المفوضية العليا للاجئين، المنظمة الدولية للهجرة والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية".

وأكد البيان أن "هذه الجهود أثمرت عدم تسجيل أي حالة مؤكدة بمرض الكوليرا منذ نهاية فبراير (شباط) 2023، مما يعني انقضاء أكثر من 12 أسبوعاً على تسجيل آخر حالة مثبتة في لبنان، ولما كانت منظمة الصحة العالمية توصي بإعلان انتهاء الفاشية بعد انقضاء 4 أسابيع على الأقل من تسجيل آخر حالة مؤكدة مخبرياً، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للأمراض الإنتقالية، تعلن وزارة الصحة العامة إنتهاء وباء الكوليرا في لبنان ابتداء من تاريخ إصدار هذا البيان".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد سجلت في (تشرين الأول) 2022، أول إصابة بهذا المرض للمرة الأولى منذ 3 عقود، وشكل وباء الكوليرا تحدياً كبيراً للبلد الغارق في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتنتشر الكوليرا عادة من خلال المياه أو الطعام أو الصرف الصحي الملوث. ويمكن أن تسبب الإسهال الشديد والجفاف، ويمكن أن تؤدي إلى الموت إذا ترك المصاب من دون علاج.

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