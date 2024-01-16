لبنان ينفي وجود أي تسلل إسرائيلي بمحيط بلدة عيتا الشعب

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني إنه لم يتم رصد أي تسلل إسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

اضافة اعلان

كما أكد مصدر في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أن يونيفيل لم تتلقَ أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان، لكنها تفحص الأمر حاليا.

وقال الجيش الإسرائيلي، بوقت مسبق من اليوم الثلاثاء، أن "قوات خاصة تابعة له تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاما في قرية عيتا الشعب"، معلنا عن استهداف منصة إطلاق قذائف تابعة لـ"حزب الله".



واضاف الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية ليلا على منصة إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات تابعة لـ"حزب الله" في قرية كفركلا بجنوب لبنان