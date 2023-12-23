وفاة أربعة أطفال سوريين بانهيار غرفة نتيجة الأمطار في شمال لبنان

الوكيل الإخباري - توفي أربعة أطفال سوريين، بانهيار سطح غرفة نتيجة السيول الناتجة عن الأمطار، في بلدة حميص شمال لبنان.

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وبحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني، تسبّبت الأمطار الغزيرة التي يشهدها لبنان بانجراف التّربة في بلدة حميص شمال لبنان، وسقوطها على سطح غرفة عند سفح الجبل، تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدّى إلى انهيار الغرفة ووفاة الأطفال.



وتسببت العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان، بأضرار مادية كبيرة جراء تساقط الأمطار وجرف التربة.



كما حاصرت المياه عشرات السيارات على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية لساعات، وفاض النهر الرئيسي في بيروت وقطع الأوتوستراد الساحلي.



بترا