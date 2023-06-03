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السبت، 03-06-2023 04:25 م

لجنة الأمن القومي توجه دعوة لمجموعات برلمانية من مصر والأردن لزيارة إيران

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني عباس كلرو، أنه وجه دعوات لمجموعات برلمانية من مصر والأردن لزيارة طهران آملا بإنجاز هذه الزيارات بأقرب وقت.

ولفت كلرو إلى أنه وجه هذه الدعوات عبر سفيري البلدين اللذين التقاهما الأسبوع الفائت.

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واعتبر البرلماني الإيراني أن "تطوير العلاقات مع الجيران هو أحد الأجندة الرئيسية للحكومة الإيرانية في مجال السياسة الخارجية، وقد اتبعت هذه السياسة بشكل صحيح من قبل وزارة الخارجية على مدى العامين الماضيين، ونحن في لجنة الأمن القومي البرلمانية راضون نسبيا عن هذه العملية"، وفق تعبيره.


وأشار إلى لقائه الأخير برئيس مكتب رعاية مصالح مصر في إيران، وقال: "لقد حاولنا في لجنة العلاقات الخارجية إجراء مشاورات برلمانية مع الدول التي توجد علاقات دبلوماسية معها بمستوى منخفض، وفي هذا الصدد، التقيت الأسبوع الماضي سفيري مصر والأردن، ووجهت دعوة للمجموعة البرلمانيتين في هذين البلدين لزيارة طهران، ونأمل أن تنجز هذه الزيارت في أقرب وقت ممكن".


كما تحدث عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني عن آثار استئناف العلاقات بين إيران ومصر، وقال: بطبيعة الحال، ستكون هذه القضية مؤثرة في مختلف المجالات، لا سيما الأمن والاقتصاد، والتي يمكن أن تكون الأساس الرئيسي للعلاقات بين البلدين، بحيث ستتراجع في المجال الأمني التوترات الإقليمية وفي المجال الاقتصادي ستزدهر السياحة والنفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات.

 

RT

 




 

 


 

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