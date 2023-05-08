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الإثنين، 08-05-2023 12:52 م

بكين تعلق على استئناف نشاط سوريا بالجامعة العربية

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الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، باستئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين إن "الصين ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتهنئها"، وأعرب عن اعتقاده بأن "عودة سوريا إلى الجامعة ستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين نفسها، وتسريع التنمية وإعادة الإعمار في العالم العربي".

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وكان وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة أمس الأحد، على عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية بعد نحو 12 عاما من تجميد عضويتها.


ونص القرار على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وكافة المنظمات والهيئات التابعة لها، اعتبارا من الأحد 7 مايو الجاري.


كما قرر الوزراء تشكيل لجنة ارتباط تضم وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة، لمتابعة تنفيذ "إعلان عمان" ومواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية.


ودعا البيان إلى التوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تداعياتها وفق منهجية "خطوة بخطوة"، بدءا من استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

 

RT

 




 

 


 

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