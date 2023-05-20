أبناء الجالية التركية في الأردن يصوتون للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية

الوكيل الإخباري - بدأ أبناء الجالية التركية في الأردن، منذ صباح اليوم السبت، التوجه إلى صناديق الاقتراع في مقر السفارة التركية بعمان للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية.

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ويبلغ عدد الأتراك الذين يحق لهم التصويت في الأردن بحسب اللجنة العليا للانتخابات التركية قرابة 3 آلاف ناخب.



وفتحت السفارة أبوابها لاستقبال الناخبين الأتراك لمدة يومين اعتباراً من صباح اليوم، وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأحد.



وكان الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان فاز بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 أيار الحالي، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50 بالمئة، ما أدى إلى الجولة الثانية من الانتخابات مع منافسه كمال كليتشدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني.



يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

بترا