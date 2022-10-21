الجمعة 21-10-2022
الوكيل الاخباري

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها

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الجمعة، 21-10-2022 10:39 م

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها

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الوكيل الإخباري - طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها يوم 14 تشرين الثاني أو بحدود هذا التاريخ.اضافة اعلان


وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني 2021.

وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني:" ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".

وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديموقراطيين و عضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 تشرين الأول لاستدعاء الرئيس السابق.

وأضاف تومسون وتشيني :"أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020". ( سكاي نيوز


 




 

 


 

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