لحظة القبض على التركي الذي رفس عجوزا سورية- فيديو

الوكيل الاخباري- ألقت الشرطة التركية القبض على الرجل الذي ركل مسنة سورية على وجهها، بعد موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على هذا العمل المشين.

اضافة اعلان

وتداول نشطاء فيديو للحظة اعتقال الرجل التركي، شاكر شاكير البالغ من العمر 39 سنة، حيث اقتاده شرطيان إلى السيارة، بينما كان مطأطأ الرأس، كي لا يظهر وجههه بوضوح.



وقال شاكر خلال التحقيقات إنه سمع حشدا من الأشخاص يتحدثون عن امراة خطفت طفلا، في لحظة وجوده قريبا من امرأة ، فظنها الخاطفة المقصودة، وركلها بعنف في وجهها.



وأضاف:"لم تكن سوى سورية عجوز معاقة ذهنيا، شعرت سريعا بالندم على ركلها واعتذرت".



وفي وقت سابق، ضجت وسائل التواصل بفيديو يظهر تعرض سيدة تحمل الجنسية السورية تدعى ليلى محمد (70 عاما)، في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا، إلى الاعتداء بعنف شديد من قبل رجل تركي.





روسيا اليوم