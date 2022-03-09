الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 11:47 ص

لدول محددة .. بوتين يوقع مرسوما بحظر الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا

FNW8We5VcAElrR2


الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.

اضافة اعلان

 

وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.


وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون الروس في احتياجاتهم اليومية.


وجاء في المرسوم: "ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022: فرض حظر على التصدير خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية".


وصدرت تعليمات للحكومة الروسية بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وفي الوقت نفسه، أكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية-الروسية

الخارجية الروسية تعلق على العقوبات اليابانية

20190306_190306-ukraine-nato

اوكرانيا: تصريحات الرئيس فهمت بشكل خاطئ ومتمسكون بالانضمام للناتو

٢٠٢٠٠٧٢٣_٠٠١٧٠٨

الحكومة المصرية تصدر بيانا حول أنباء عن " اعلانات وظائف " خارج البلاد

_123398950_430b7f12-42c2-441c-a491-310ed0bf8ef7

اتفاق روسي أوكراني على ممرات لإجلاء المدنيين من 6 مناطق

3363306

بريطانيا تحظر تصدير سلع وتكنولوجيا الفضاء إلى روسيا

skynews-russia-ukraine-graphic_5690548 (1)

روسيا تحذر الغرب: عقوباتنا ستؤلمكم

أخبار متعلقة
الناتو-يعلن-مشاركته-في-مناورات-بالبحر-المتوسط-والمحيط-الأطلسي-1024x680

روسيا تطلق مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط

1d941218ae03c0a8cdff5407c692e2a5

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

620bbf00b1170

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"

1054265446_267_0_2315_2048_1920x0_80_0_0_d0525719e1a013b5b68c7001bf807b9f

أوكرانيا: جهودنا مع الحلفاء نجحت في تفادي تصعيد روسي

620ab4b107fa6

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

220221318477508585005

وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت