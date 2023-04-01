السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 01:40 ص

لقاء مرتقب بين الأسد والسيسي

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الوكيل الإخباري - تستعد مصر وسوريا لعقد لقاء بين رئيسي البلدين، عبد الفتاح السيسي، وبشار الأسد، في القاهرة في المستقبل القريب.اضافة اعلان


ويستعد الجانبين المصري والسوري لاجتماع قادة البلدين، الذي سيعقد في القاهرة في المستقبل القريب. ويتوجه الوفد المصري إلى دمشق "لتنظيم لقاء بين الرئيسين بعد عيد الفطر".

وبحسب التقارير، سيناقش ممثلون مصريون خلال إقامتهم في دمشق "التعاون الأوسع بين البلدين في المجال الأمني، وعلى وجه الخصوص، في مجال مكافحة الإرهاب". كما سيتم النظر في قضايا "مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار سوريا خلال الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق أفيد أن فيصل المقداد وزير الخارجية السوري، سيصل القاهرة يوم السبت، ويزور رئيس وزارة الخارجية السورية العاصمة المصرية لأول مرة منذ ربيع 2011، عندما اندلعت الأزمة السورية بين السلطات الرسمية في دمشق والمعارضة المسلحة.

كما أشارت وزارة الخارجية المصرية، سيبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوري "أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والوضع في منطقة الشرق الأوسط". ( روسيا اليوم )


 




 

 


 

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