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الإثنين، 14-11-2022 12:44 م

لكل منهم قصة مختلفة.. كشف هويات قتلى تفجير اسطنبول

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام تركية عن هوية قتلى التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع تقسيم في اسطنبول.

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وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن أسماء القتلى، حيث قال: "لدينا 6 شهداء لكل منهم قصة مختلفة. أرزو أوزسوي، ولدت عام 1984 وابنتها يامور أوسار ولدت عام 2007، يوسف ميدان، ولد عام 1988، وطفلته إيكرين ميدان، ولدت عام 2013، آدم توبكارا، من مواليد عام 1982 وزوجته مقديس توبكارا ولدت عام 1985".


كما صرحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانيك، بأن يوسف ميدان، أحد المتوفين، كان موظفا في الوزارة. وقال بيرنز: "فقدنا زميلنا يوسف ميدان وابنته إيكرين. تعازي لعائلته وأقاربه وزملائه".


وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي إن القوات الأمنية اعتقلت الشخص الذي وضع القنبلة في شارع الاستقلال باسطنبول وهي امرأة، ما أدى للانفجار الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 82.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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