لماذا تحاول الدول حظر تطبيق تيك توك؟

الوكيل الإخباري - أعربت حكومات عدة دول عن مخاوفها من أن تيك توك، المملوكة لشركة ByteDance الصينية ، قد تعرض بيانات المستخدم الحساسة للخطر.

اضافة اعلان



وفي الأشهر الأخيرة، كثف المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا جهودهم لتقييد الوصول إلى تيك توك، تطبيق الفيديو ذو الشعبية الكبيرة المملوك لشركة ByteDance الصينية ، مستشهدين بالتهديدات الأمنية، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.



وأخبر البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية يوم الاثنين الماضي أن أمامهم 30 يومًا لحذف التطبيق من الأجهزة الحكومية.



كما حظرت كندا والذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي التطبيق مؤخرًا من الأجهزة الرسمية.



وأيدت لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء خطوة أكثر تطرفا، بالتصويت لدفع تشريع من شأنه أن يسمح للرئيس بايدن بحظر تيك توك من جميع الأجهزة في جميع أنحاء البلاد.



وهذا هو سبب تصعيد الضغط على تيك توك ، الذي قيل إنه يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي.



لماذا تحظر الحكومات تيك توك؟

وأعرب المشرعون والمنظمون في الغرب عن قلقهم المتزايد من أن تيك توك وشركتها الأم ByteDance ، قد تضع بيانات المستخدم الحساسة، مثل معلومات الموقع، في أيدي الحكومة الصينية.





لقد أشاروا إلى القوانين التي تسمح للحكومة الصينية بالمطالبة سرا ببيانات من الشركات والمواطنين الصينيين لعمليات جمع المعلومات الاستخبارية.





كما أنهم قلقون من أن الصين قد تستخدم توصيات محتوى تيك توك للحصول على معلومات مضللة.





ولطالما أنكرت تيك توك مثل هذه المزاعم وحاولت أن تنأى بنفسها عن ByteDance.





هل حظرت أي دول تيك توك؟

حظرت الهند المنصة في منتصف عام 2020، مما كلف ByteDance أحد أكبر أسواقها، حيث شنت الحكومة إجراءات صارمة على 59 تطبيقًا مملوكًا للصين، مدعية أنها كانت تنقل بيانات المستخدمين سرًا إلى خوادم خارج الهند.





تم تنفيذ معظم عمليات حظر تيك توك الحالية في الحكومات والجامعات التي لديها القدرة على إبقاء التطبيق بعيدًا عن أجهزتها أو شبكاتها.





ماذا يحدث مع الحظر في الولايات المتحدة؟

منذ نوفمبر، حظرت أكثر من عشرين ولاية تيك توك على الأجهزة الصادرة عن الحكومة والعديد من الكليات -مثل جامعة تكساس في أوستن وجامعة أوبورن وجامعة ولاية بويز -منعتها من شبكات Wi-Fi في الحرم الجامعي.





وتم حظر التطبيق بالفعل لمدة ثلاث سنوات على الأجهزة الحكومية الأمريكية التي يستخدمها الجيش ومشاة البحرية والقوات الجوية وخفر السواحل.

لكن الحظر عادة لا يمتد إلى الأجهزة الشخصية. وغالبًا ما يتحول الطلاب إلى البيانات الخلوية لاستخدام التطبيق.



هل يحاول الكونجرس حظر تيك توك؟

ويود بعض الأعضاء ذلك. هذا الأسبوع، صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للموافقة على مشروع قانون يمكن أن يمنح الرئيس سلطة حظر البرنامج بالكامل. (أوقفت المحاكم سابقًا جهود إدارة ترامب للقيام بذلك).



في يناير، قدم السناتور الجمهوري، جوش هاولي من ميسوري، مشروع قانون لحظر تيك توك عن جميع الأمريكيين بعد الضغط من أجل إجراء، تم تمريره في ديسمبر كجزء من حزمة إنفاق، يحظر تيك توك على جميع الأجهزة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية.



كما سعى مشروع قانون منفصل من الحزبين، تم تقديمه في ديسمبر، إلى حظر تيك توك واستهداف أي شركات وسائل التواصل الاجتماعي المماثلة من دول مثل روسيا وإيران.





ماذا تفعل إدارة بايدن؟

لقد كانت هادئة إلى حد كبير، على الرغم من أن البيت الأبيض أشار إلى مراجعة مستمرة هذا الأسبوع فقط، ردًا على أسئلة حول تيك توك.





أجرت تيك توك محادثات سرية استمرت لسنوات مع لجنة المراجعة التابعة للإدارة، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، لمعالجة الأسئلة المتعلقة بعلاقة تيك توك و ByteDance مع الحكومة الصينية والتعامل مع بيانات المستخدم.





وقالت تيك توك إنها لم تسمع شيئًا تقريبًا منذ تقديمها في أغسطس لمقترح من 90 صفحة يوضح بالتفصيل كيف تخطط للعمل في الولايات المتحدة أثناء معالجة مخاوف الأمن القومي.





هل تستطيع الحكومة حظر تطبيق؟

تم تنفيذ معظم حظر تطبيق تيك توك الحالي في الحكومات والجامعات التي لديها القدرة على إبعاد التطبيق عن أجهزتها أو شبكاتها. ( نيويورك تايمز )