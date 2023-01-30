الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حول المشمولين بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثالث

56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة عيد ميلاد الملك

حملة تفتيشية على مطاعم في اربد واغلاق مطعم خالف الشروط الصحية

الأمير فيصل بن الحسين يهنئ الملك بعيد ميلاده الـ 61

سلطة البترا: خطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة

مع انتهاء المربعانية: شح الامطار يثير مخاوف المزارعين ويهدد السدود

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تعلن عن فرصة تدريب وتشغيل

الإثنين، 30-01-2023 12:03 م

لماذا لا تقطع روسيا علاقاتها مع بولندا ودول البلطيق.. لافروف يجيب

63d782954c59b730816aaada


الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو تقف ضد قطع العلاقات بينها وبين بولندا ودول البلطيق، إلا أنه لم يستبعد خطوة كهذه في ظل "الغضب المعادي لروسيا".

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في إطار ردود وزير الخارجية التي وزعت اليوم في مؤتمر صحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022، حيث تابع الوزير: "لا يمكن استبعاد أن هذه الدول (بولندا ودول البلطيق) قد تقطع العلاقات مع روسيا، إلا أن موسكو ليست مؤيدة لقطع العلاقات الدبلوماسية، حتى في أصعب المواقف، حيث أنه من الضروري الحفاظ على قنوات الحوار وحل قضايا مواطنينا في الخارج".

يأتي ذلك بعد إعلان موسكو خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى القائمين بالأعمال، الأسبوع الماضي، ردا على خفض إستونيا لعدد العاملين في السفارة الروسية بتالين، وهو ما تبعه بساعات إجراء مماثل من لاتفيا، حيث تطالب إستونيا وجارتاها من منطقة البلطيق لاتفيا وليتوانيا، من بين أعضاء حلف "الناتو"، بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية "ليوبارد" لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

 

روسيا اليوم

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_193cb8cfb1748469d74bbbe41af5eaf8

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

image - 2023-01-30T134956.440

مكارثي يبحث مع بايدن كيفية تجنيب أمريكا التخلّف عن سداد ديونها

o4869cgq

56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

Doc-P-421823-637892637055824662-1

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية

aa88c7e6-39c2-40b4-9e04-3e1868558e92

اجتماع فرنسي أسترالي في باريس لإعادة بناء الروابط بعد أزمة الغواصات

63d76f634c59b7260f753607

عمدة موسكو: العاصمة الروسية تتحول إلى مدينة صديقة للبيئة

أخبار متعلقة
63d27eeb4236045fef50e4c0

وزير بولندي سابق يكشف خطة وارسو غير المتوقعة لأوكرانيا

63cf99a8423604116d755a6b

لافروف يصل إلى مملكة إسواتيني في زيارة تاريخية

63ce6dcf423604637c79b96f

لافروف: حرب الغرب مع روسيا لم تعد هجينة بل حقيقية تقريبا

63ce022f4c59b75c331f125e

لافروف يصل إلى جنوب إفريقيا

63c77ec142360447062de3a2

مسؤول: العسكريون الأوكران كشفوا عن مواقعهم للجيش الروسي في سوليدار

63b4142842360432ad78aeed

بولندا تشتكي ألمانيا إلى الولايات المتحدة وتطلب المساعدة