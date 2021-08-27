لندن تعلن مقتل بريطانيين اثنين في هجوم كابول

الوكيل الإخباري - قتل بريطانيان، إضافة إلى طفل مواطن بريطاني ثالث، في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول الخميس، وأسفر عن مقتل العشرات، وفق ما افاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الجمعة.

اضافة اعلان



وقال راب "تبلغت بحزن عميق مقتل مواطنين بريطانيين اثنين إضافة إلى طفل مواطن بريطاني آخر الخميس في الهجوم الارهابي"، لافتا النظر إلى "إصابة بريطانيين اثنين آخرين".



وأضاف "كانوا أبرياء، وهو أمر مأساوي أن يتم اغتيالهم بايدي إرهابيين جبناء فيما كانوا يسعون إلى تأمين سلامة احبائهم في المملكة المتحدة"، وتم تقديم مساعدة قنصلية إلى عائلات الضحايا.



وتابع راب "لن ندير الظهر لمن يعولون علينا حين يكونون في حاجة ولن ندع الإرهابيين أبدا يمارسون عليها التخويف".



وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الخميس الهجوم على مطار كابول.



وصباح الجمعة، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن عملية الاجلاء التي تنفذها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي "خلال بضع ساعات"، موضحا أن نحو 14 ألفا من البريطانيين والأفغان تمت مساعدتهم في إطار المهمة البريطانية منذ منتصف آب/اغسطس، مع إقراره بعدم التمكن من إجلاء ما يصل إلى 150 بريطانيا وما بين 800 و1100 أفغاني مؤهلين لإدراجهم ضمن البرنامج الذي يشمل الطواقم الافغانية العاملة محليا لحساب لندن.