الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 12:50 ص

بايدن: توقعنا هجومي كابول.. وقد نرسل قوات إضافية لأفغانستان

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة توقعت حدوث هجمات قرب مطار كابول، وذلك في أعقاب هجومين داميين شهدتهما المنطقة الخميس.

وتحدث بايدن مساء الخميس، بعد مقتل 12 عسكريا أميركيا وعشرات الأفغان، في هجومين استهدفا حشودا بشرية قرب مطار كابول، ملمحا إلى إمكانية إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان.

وقال الرئيس الأميركي في كلمته: "أجهزة استخباراتنا توقعت حدوث هجمات في كابول"، مضيفا أن "الاستخبارات الأميركية أكدت أن الهجوم من تنفيذ تنظيم داعش (ولاية خراسان)".

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وكان فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان، أعلن مسؤوليته عن الهجومين، فيما توعد بايدن بملاحقة المسؤولين و"القضاء عليهم".


وأكد الرئيس الأميركي أن عمليات الإجلاء من أفغانستان "مهمة محفوفة بالمخاطر"، لكنه أوضح: "سنواصل المهمة ولن يردعنا الإرهابيون. سننقذ الأميركيين ونخرج حلفاءنا الأفغان".


واعتبر أن الوضع الميداني في أفغانستان متقلب، لذلك أمر القادة العسكريين بـ"اتخاذ أقصى الخطوات الضرورية لحماية القوات في كابول".
وتابع بايدن: "سأوافق على إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة".

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