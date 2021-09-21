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الثلاثاء، 21-09-2021 07:15 ص

لودريان يعتزم بحث إيران وأفغانستان مع لافروف

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يخطط للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث إيران وأفغانستان وقضايا أخرى.

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وقال لودريان إنه يعتزم بحث الاتفاق النووي "مع روسيا والصين، وخاصة مع نظيري الروسي سيرغي لافروف الذي سألتقي به هذا الأسبوع. ونحن سنبحث أفغانستان وأوكرانيا".

وأشار لودريان إلى أن أطراف الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ستجري مباحثات مع إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وأضاف أن أي مناقشات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن غير متوقعة في الأيام القريبة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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