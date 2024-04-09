الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الدولار حائر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار خلال الربع الأول من 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 33360 شهيدا

إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

ترجيح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

البنك الدولي: 18 مشروعاً قائماً يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

منذ 7 أكتوبر .. 10 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بأعراض نفسية بغزة

بعد سلسلة من الارتفاعات .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب في الأردن اليوم

تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل وتوقف تصدير 54 منتجا إليها

الذهب عالمياً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أميركية

الثلاثاء، 09-04-2024 02:30 م

لوكاشينكو يؤكد ضرورة انتقال بيلاروس إلى المستوى الياباني في جودة المنتجات

66151f304c59b71e635eb6a4


الوكيل الإخباري - قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجب على بلاده أن تنتقل إلى المستوى الياباني في جودة المنتجات والبضائع التي تنتجها.

اضافة اعلان


وأضاف: "في عام الجودة، وكذلك دائما، يجب أن تكون السلع والبضائع المنتجة في بلادنا على أعلى مستوى. هذه ضرورة حيوية شديدة وموضوع مستقبل الوطن والشعب. يجب أن تكون منتجاتنا ذات جودة عالية في جميع الخصائص.

من الصعب جدا اليوم التنافس مع الشركات المصنعة الصينية في مجال الأسعار، لذلك يجب علينا الاعتماد على الجودة الاستثنائية للمنتجات وتقديم الخدمة اللازمة للمستهلك. يجب أن نصل إلى مستوى الجودة الياباني تقريبا بهدف هو الحصول على موطئ قدم وزيادة حصتنا في السوق".

وأشار لوكاشينكو إلى مشكلة الكوادر في القطاع الصناعي في بيلاروس، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير للتخلص من النقص في التخصصات العمالية، وكذلك رفع هيبة المهن الهندسية. وقال: "كل شيء مهم: الاستثمار والتكنولوجيا والانضباط وجودة المنتج، ولكن الكوادر تبقى الأهم".


RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1712664218159

زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق اندونيسيا

6615097242360448e336d703

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبت في ثلاث قضايا لمكافحة تغير المناخ

66152d0242360429c2035ccd

الدفاع الروسية: تحييد 930 جنديا أوكرانيا وتدمير 236 مسيرة خلال يوم

32024910326941739162

حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية

6615159642360415ba5a0577

بيسكوف: النظام الأمني في أوروبا يتأزم وغياب الحوار بهذا الشأن ليس خطأ من روسيا

661513fb42360429c2035c98

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقيم الوضع حول محطة زابوروجيه

أخبار متعلقة
65f02d4c4c59b71f2120f73c

فون دير لاين تحذر إيران من "تزويد" روسيا بصواريخ باليستية

65f01b354c59b7229d2d1177

حاكم كورسك الروسية: إحباط محاولة مخربين أوكرانيين للتسلل إلى أراضي المقاطعة

65f002c94c59b721686c5f70

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: بدون مساعدات ضخمة ستخسر أوكرانيا

65f002dc4236044bbf14ac7e

ترامب يقدم تعهدا إلى من تم اعتقالهم في 6 يناير إذا أعيد انتخابه رئيسا

65f0084d4236044be133abb5

الرئيسان الجزائري والفرنسي يناقشان قضايا دولية وموعد زيارة تبون إلى باريس

65f00aec4c59b775ce4bd7f8

وسائل إعلام: بدء انسحاب القوات الهندية من المالديف