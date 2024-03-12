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الثلاثاء، 12-03-2024 11:00 ص

الرئيسان الجزائري والفرنسي يناقشان قضايا دولية وموعد زيارة تبون إلى باريس

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الوكيل الإخباري - ناقش رئيس الجزائر عبد المجيد تبون في اتصال تلقاه من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وموعد زيارته إلى باريس معبرا عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين ولا سيما في غزة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الثلاثاء: "تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تطرقا خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد إقليمي ودولي".

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وأضاف البيان: "وقد عبر الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة".


كما تطرق الرئيسان إلى "الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولا سيما الزراعة، الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية".


وتابع البيان: "وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا".

 

RT

 




 

 


 

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