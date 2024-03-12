ترامب يقدم تعهدا إلى من تم اعتقالهم في 6 يناير إذا أعيد انتخابه رئيسا

الوكيل الإخباري - تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بإطلاق سراح" مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كأحد أعماله الأولى إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل.

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تعليقات ترامب على منصته "تروث سوشال" تمثل المرة الأولى التي يشير فيها المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل إلى أن إطلاق سراح المسجونين بسبب أعمال الشغب في الكابيتول سيكون أولوية.



وكتب ترامب: "سيكون أول عمل لي كرئيسكم القادم هو إغلاق الحدود، وتحرير رهائن 6 يناير المحتجزين ظلما!".



ووفقا لأحدث بيان لوزارة العدل فإنه "في غضون 38 شهرا منذ 6 يناير 2021، تم اتهام أكثر من 1358 شخصا في جميع الولايات الخمسين تقريبا بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك مبنى الكابيتول الأمريكي".

RT