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الثلاثاء، 12-03-2024 11:22 ص

ترامب يقدم تعهدا إلى من تم اعتقالهم في 6 يناير إذا أعيد انتخابه رئيسا

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الوكيل الإخباري - تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بإطلاق سراح" مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كأحد أعماله الأولى إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل.

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تعليقات ترامب على منصته "تروث سوشال" تمثل المرة الأولى التي يشير فيها المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل إلى أن إطلاق سراح المسجونين بسبب أعمال الشغب في الكابيتول سيكون أولوية.

وكتب ترامب: "سيكون أول عمل لي كرئيسكم القادم هو إغلاق الحدود، وتحرير رهائن 6 يناير المحتجزين ظلما!".

ووفقا لأحدث بيان لوزارة العدل فإنه "في غضون 38 شهرا منذ 6 يناير 2021، تم اتهام أكثر من 1358 شخصا في جميع الولايات الخمسين تقريبا بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك مبنى الكابيتول الأمريكي".

 

RT

 




 

 


 

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