لوكاشينكو يكشف عن فوائد العالم متعدد الأقطاب لجميع الدول

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن العالم متعدد الأقطاب سيكون مفيدا لجميع الدول حول العالم.



جاء ذلك خلال اجتماع لوكاشينكو برئيس البرلمان القرغيزي نورلانبيك شاكييف، حيث تابع أن بيلاروس وقرغيزستان لا تنتميان إلى فئة الدول الكبرى ولا تحددان مسار السياسة العالمية، إلا أن أي دولة، بغض النظر عن حجمها، تؤثر على المشهد الذي يتشكل على كوكب الأرض اليوم.

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وقال لوكاشينكو: "حقيقة أن هذا للأفضل بالنسبة لنا هو أمر مؤكد بنسبة 100%، وهذا يمثل فائدة كبيرة للكوكب بأكمله، نظرا لحقيقة أننا نشكل عالما متعدد الأقطاب، ولا يوجد احتكار، وهو ما يعني أن تستفيد الدول الصغيرة والكبيرة ومتوسطة الحجم أيضا من هذا".

RT