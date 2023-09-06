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الأربعاء، 06-09-2023 01:29 م

وزير الخارجية الجزائري يتوجه إلى تركيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي

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الوكيل الإخباري - يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 3 أيام، سيلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وقالت الخارجية التركية في بيان لها حول الزيارة، إن عطاف يزور تركيا في الفترة بين 6 و8 أيلول الجاري، للمشاركة في "الاجتماع الثاني" لمجموعة التخطيط المشتركة، التي تأسّست لمتابعة قرارات اجتماع مجلس التعاون التركي-الجزائري رفيع المستوى بين الرئيسين التركي والجزائري في مايو 2022".

وأشارت الوزارة إلى أنّ عطاف سيلتقي خلال الزيارة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.


وسيتمّ خلال اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والوزير الجزائري بحث العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

 

RT

 




 

 


 

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