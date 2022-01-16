ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس-فيديو

الوكيل الإخباري-أفادت مصادر متطابقة لـRT وشهود عيان بأن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت سماع دوي إطلاق نار.

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وأضافت المصادر أن المنطقة الموجود بها المصرف المركزي وميدان الشهداء شهدت تحشيدات عسكرية وإغلاق عدة طرق.



وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن اشتباكات وقعت بين "كتيبة النواصي" وجهاز الردع على خلفية مشاكل على تقسيم آليات عسكرية.



وقال موقع "218 نيوز" الليبي إن هناك حالة هلع بين عقب إطلاق للنار قرب طريق الشط بطرابلس.





المفروض الدوله ادير اقصي العقوبات للناس هادم مهما كان من هما بان كان خليت الموضوع يمشي بالساهل كلها حدير نفس القصه



معقوله رمايه رصاص حي في وسط العاصمة طرابلس ؟! هالشلافطية هادم امتي بنفتكوا منهم الناس هادم لاقالو ناس كبيره لا مواطنين لا قدرو حدالمفروض الدوله ادير اقصي العقوبات للناس هادم مهما كان من هما بان كان خليت الموضوع يمشي بالساهل كلها حدير نفس القصهمعقوله رمايه رصاص حي في وسط العاصمة طرابلس ؟! pic.twitter.com/4rvOtsxZRM January 16, 2022

روسيا اليوم

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