ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس-فيديو

الوكيل الإخباري-أفادت مصادر متطابقة لـRT وشهود عيان بأن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت سماع دوي إطلاق نار.
وأضافت المصادر أن المنطقة الموجود بها المصرف المركزي وميدان الشهداء شهدت تحشيدات عسكرية وإغلاق عدة طرق.
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن اشتباكات وقعت بين "كتيبة النواصي" وجهاز الردع على خلفية مشاكل على تقسيم آليات عسكرية.
وقال موقع "218 نيوز" الليبي إن هناك حالة هلع بين عقب إطلاق للنار قرب طريق الشط بطرابلس.
هالشلافطية هادم امتي بنفتكوا منهم الناس هادم لاقالو ناس كبيره لا مواطنين لا قدرو حد— Fareewan 🇱🇾 (@Fareewan3) January 16, 2022
المفروض الدوله ادير اقصي العقوبات للناس هادم مهما كان من هما بان كان خليت الموضوع يمشي بالساهل كلها حدير نفس القصه
معقوله رمايه رصاص حي في وسط العاصمة طرابلس ؟! pic.twitter.com/4rvOtsxZRM
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