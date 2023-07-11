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الثلاثاء، 11-07-2023 02:11 م

مؤسسة "روستيخ": صاروخ "كينجال" الروسي الفرط الصوتي ينتج بالكميات المطلوبة

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الوكيل الإخباري - يُنتج مجمع "كينجال" (الخنجر) الصاروخي الروسي على دفعات بالكميات اللازمة لوزارة الدفاع الروسية.

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أعلن ذلك نائب مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية فلاديمير أرتياكوف.

 

وأوضح: "كنا نُنتجه سابقا بكميات محدودة للاستمرار في تحديثه وإتقان تصميمه. أما اليوم فنمارس نهجا راسخا نحو إنتاجه بالجملة". وأكد الموظف أن كل طلبات وزارة الدفاع لإنتاج صواريخ "كينجال" (الخنجر) الفرط الصوتي تنفّذ بنوعية عالية وبالكميات المطلوبة.

وأضاف أن كل المزاعم الصادرة عن كييف بشأن اعتراض صواريخ "كينجال" الروسية عبارة عن أخبار مزيّفة لا تستحق أي نقد".


يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان قد تقدم في وقت سابق ببيان مفاده بأن "كينجال" أظهر نفسه كصاروخ رائع، وعلى وجه الخصوص لأنه أصاب يوم 16 مايو الماضي منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي حيث دُمرت 5 منصات ورادار واحد منها. أما "باتريوت" فأظهرت عجزها التام عن التصدي لهذه الضربة الساحقة.


يذكر أن صاروخ "كينجال" (الخنجر) الفرط صوتي يطلق إلى مسافة 2000 كيلومتر، ووزنه عند إطلاقه من طائرة "ميغ - 31" يصل 4615 كيلوغراما، ووزن رأسه القتالية 800 كيلوغرام، وسرعته نحو 12000 كلم/ساعة.

 

RT

 




 

 


 

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