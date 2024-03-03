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الأحد، 03-03-2024 02:25 م

ماسك: لا مبرر لوجود الناتو بعد حلّ وارسو

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الوكيل الإخباري- أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ضرورة حل حلف "الناتو"، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقائه بعد تفكك حلف وارسو.

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وقبل قليل كتب الملياردر الأمريكي ديفيد ساكس على منصة "إكس": "انهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وواجه حلف "الناتو" أزمة وجودية، حيث أن سبب بقائه قد زال. ولكنه بدلا من حل نفسه بدأ الحلف تنفيذ مهمة أخرى هي التوسع. وفي حلقة مغلقة فإن توسع "الناتو" يختلق الأعداء لتبرير بقائه".

وعلق ماسك على هذا المنشور قائلا: "لقد تساءلت دائما عن سبب استمرار وجود حلف "الناتو" بالرغم من حل حلف وارسو الذي كان عدو "الناتو" اللدود وسبب تأسيسه".

وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بعد حل حلف وارسو وزوال الاتحاد السوفيتي ظهر "أمل في تنفيذ مبادئ التعددية الحقيقية دون خطوط تقسيم في المنطقة الأورو أطلسية، لكن بدلا من الكشف عن إمكانات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أساس جماعي متكافئ، حافظت الدول الغربية على حلف "الناتو" وخلافا لوعودها زحفت نحو المساحات المجاورة، بما فيها المناطق التي تشكل أهمية حيوية لروسيا ومصالحها".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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