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الإثنين، 19-02-2024 08:14 ص

جنرال روسي: التصدي للهجوم المضاد أظهر تفوق عبقرية روسيا على الناتو

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الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي، أن تصدي الجيش للهجوم المضاد الأوكراني الذي أعده الغرب في الصيف أظهر تفوق العبقرية العسكرية الروسية الحديثة على الناتو.

وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "بالنسبة للنتائج الرئيسية للتصدي لهجوم العدو المضاد، فقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، بعد أن فشلت في التغلب على المناطق التكتيكية لدفاعنا".

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وأضاف: "استنفدت القوات الروسية (قدرات) العدو في الدفاع، وهزمت احتياطياته التشغيلية، بما في ذلك تشكيلات النخبة التي دربتها مدربو حلف الناتو".


وأكد أنه "نتيجة لذلك، انتقلت إلينا المبادرة الاستراتيجية. بشكل عام، أظهرت التجربة الناجحة في إعداد وتنفيذ الدفاع النشط من قبل المجموعة المشتركة للقوات، تفوق العبقرية العسكرية الروسية الحديثة على الناتو".


وفي 4 يونيو 2023، بدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.

 

RT

 




 

 


 

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