الوكيل الإخباري - قال أناتول ليفن مدير برنامج "أوراسيا" بمعهد كوينسي الأمريكي إن بعض دول "الناتو" تتحدث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا لأنها تدرك الانهيار الحتمي لقوات كييف، محذرا من الإقدام على ذلك.



وقال ليفن في مقالة لمجلة "Responsible Statecraft" الإلكترونية: "إن هزيمة القوات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا هي مؤشر على مدى تغير ميزان القوى لصالح روسيا. وأصبح انهيار الجيش الأوكراني الذي ليس لديها العدد الكافي من الجنود والأسلحة، أمرا محتملا للغاية. وردا على هذا التهديد الممكن تتحدث بعض حكومات الناتو الآن عن احتمال إرسال قواتها إلى أوكرانيا".

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وأشار ليفن إلى أن استحالة فوز أوكرانيا في النزاع أصبحت واضحة بعد هروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، مضيفا أن إدخال ولو وحدة أجنبية صغيرة إلى هذا البلد سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا وإلى عواقب كارثية.

RT