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الأحد، 05-11-2023 09:31 ص

ماسك يعلق على الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني بإشارة واحدة

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الوكيل الإخباري- نشر الملياردير إيلون ماسك، علامة تعجب "!"، خلال رده على منشور لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي أعلن فيه عن نزاع مفتوح بين فلاديمير زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.

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قبل ذلك كتب ساكس على شبكة التواصل الاجتماعي X أن "زيلينسكي وزالوجني ينتقدان بعضهما البعض علانية في الصحافة"، وجاء تعليق ماسك على ذلك بعلامة واحدة فقط -"!".


في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.


وقال: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".


من جانبه، اضطر زيلينسكي يوم أمس، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصلت إلى كييف، إلى تبرير مقال الجنرال، قائلا إن "الطريق ليس مسدودا". ويرى زيلينسكي، أن حل المشاكل التي تواجه القوات الأوكرانية يكمن في توريد مقاتلات إف-16.


في ذات الوقت، قال إيغور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، في لقاء تلفزيوني، إنه لم يكن جديرا بقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، إبلاغ وسائل الإعلام الغربية بحقيقة الوضع على الجبهة.


وفي تعليقه على الموضوع شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن الكرملين لا يوافق على كلمات قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.


وأضاف بيسكوف: "لا، لم يصل الأمر إلى طريق مسدود. روسيا تواصل بشكل مطرد تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لهذه العملية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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