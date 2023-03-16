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الخميس، 16-03-2023 09:00 ص

ماسك يعلق على حادث المسيرة الأمريكية في البحر الأسود بعلامة

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الوكيل الإخباري- رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتغريدة موجزة على حادثة الطائرة بدون طيار التابعة للقوات الجوية الأمريكية "MQ-9 Reaper" في البحر الأسود.

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وكتب رجل الأعمال الأمريكي علامة تعجب "!"، تعليقا على منشور لأحد المستخدمين مخصص للحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، أن مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" مزودة بأجهزة إرسال واستقبال، حلقت في حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة بدون طيار كانت تتجه نحو الحدود الروسية في شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك صعدت مقاتلات روسية وحلقت في المنطقة، للتعرف عليها وتحديد هويتها، وبسبب المناورة المفاجئة التي قامت بها المسيرة الأمريكية، فقدت السيطرة وسقطت في الماء.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن المقاتلات الروسية لم تحتك بالمسيرة الأمريكية "MQ-9"، ولم تستخدم أي أسلحة وعادت بأمان إلى المطار الذي أقلعت منه.

وفي وقت سابق قالت واشنطن إن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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