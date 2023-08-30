ماكرون والسوداني يبحثان هاتفيا آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية

الوكيل الاخباري- تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، بحثا خلاله عددا من القضايا.

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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بأن الجانبين بحثا خلال المكالمة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في عدد من الأصعدة منها الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.



وتطرق الجانبان بشكل خاص إلى ملف عقود شراء الرادارات من شركة تاليس الفرنسية، الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم، ما يمكن العراق من إحكام سيطرته وفرض كامل سيادته على الأجواء العراقية.