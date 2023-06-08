الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

العمل: 22.529 ألف شخص استفاد من برنامج التشغيل الوطني

وفاة بحادث تدهور مركبة في معان

الأمن يحذر من الحالة الـجوية

رئيس الوزراء يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

سقوط طفلة من الطابق الرابع في الزرقاء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الضمان ينفي صرف 100 دينار لكل متعطل لا يحمل رقم ضمان

ديوان الخدمة يدعو المئات لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني - أسماء

الخميس، 08-06-2023 11:37 ص

ماليزيا وإندونيسيا تنهيان نزاعا بحرياً عمره 18 عاماً

image (38)


الوكيل الإخباري - وقعت ماليزيا وإندونيسيا، اليوم الخميس، اتفاقيات تنهي النزاعات الحدودية البحرية القائمة منذ أمد طويل، وتعهدتا بتعزيز التعاون لمكافحة الإجراءات التمييزية ضد صناعة زيت النخيل.

اضافة اعلان


وشهد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، التوقيع على معاهدتي ترسيم الحدود الإقليمية للبحار في أجزاء من مضيق ملقا وبحر سولاويزي. وشملت الاتفاقات الأخرى خططاً لتطوير المعابر الحدودية وتعزيز التجارة عبر الحدود وتشجيع الاستثمار.


وقال ويدودو في مؤتمر صحفي مشترك، في إشارة إلى المعاهدات البحرية: «بعد 18 عاماً من المفاوضات تمكنا بحمد لله من حلها في النهاية».


وقال الزعيمان في بيان مشترك، عقب اجتماعهما، إن توقيع المعاهدات يضع أساساً قوياً لمفاوضات الحدود البحرية المستقبلية، وتعهدا بحل مشاكل الحدود البرية الأخرى بحلول يونيو 2024.


كما أكد الزعيمان، على موقفهما بضرورة التعاون الوثيق لمواجهة الإجراءات التمييزية المجحفة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد صناعة زيت النخيل. وطالبا الاتحاد الأوروبي بالعمل على التوصل إلى حل عادل ومنصف.


وقال أنور في المؤتمر الصحفي: «سنتحدث بصوت واحد للدفاع عن صناعة زيت النخيل. قدم الاتحاد الأوروبي قانوناً جديداً هذ العام يحظر واردات السلع المرتبطة بإزالة الغابات، وهي خطوة يتوقع أن تلقي بتأثيرها على ماليزيا وإندونيسيا».


وقال ويدودو، إن البلدين اتفقا أيضا على إنشاء آلية لتوفير حماية أفضل للعمال المهاجرين الإندونيسيين في ماليزيا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6481a8464c59b704d0159e76

إيران تعرب عن قلقها إزاء تداعيات تدمير محطة كاخوفسكايا

6481ae284c59b703b82e827c

استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية

6481b2804c59b718e22cf213

الأقمار الصناعية ترصد آثار تدمير قوات كييف محطة كاخوفسكايا

articles_16749_711252591978254_1x

الأمم المتحدة: الجوع يفتك بـ 70 طفلا بدار أيتام سودانية

6481a1cf4c59b70b603a517c

معارضو رفع سن التقاعد في فرنسا يدفعون بمشروع قانون جديد

image - 2023-06-08T125511.331

زيلينسكي يكذّب «واشنطن بوست» وينفي تورّط أوكرانيا في تخريب «نورد ستريم»

أخبار متعلقة
image - 2023-05-11T085223.445

الحكومة الألمانية تعتزم منح الولايات مليار يورو للتعامل مع اللاجئين

image - 2023-05-11T084611.000

الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا صعبة جداً

image - 2023-05-11T084328.138

زلزال قوي شدته 7.6 درجات يضرب جزر تونغا في المحيط الهادئ

645b8bf64c59b73cb2156122

لجنة التعويضات في كاليفورنيا توافق على تعويض السكان السود

238266

الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في قمة الجامعة العربية

645b6db24236045a5109fdad

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن محاولة تقسيم الشرق الأوسط