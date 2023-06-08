ماليزيا وإندونيسيا تنهيان نزاعا بحرياً عمره 18 عاماً

الوكيل الإخباري - وقعت ماليزيا وإندونيسيا، اليوم الخميس، اتفاقيات تنهي النزاعات الحدودية البحرية القائمة منذ أمد طويل، وتعهدتا بتعزيز التعاون لمكافحة الإجراءات التمييزية ضد صناعة زيت النخيل.

اضافة اعلان



وشهد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، التوقيع على معاهدتي ترسيم الحدود الإقليمية للبحار في أجزاء من مضيق ملقا وبحر سولاويزي. وشملت الاتفاقات الأخرى خططاً لتطوير المعابر الحدودية وتعزيز التجارة عبر الحدود وتشجيع الاستثمار.



وقال ويدودو في مؤتمر صحفي مشترك، في إشارة إلى المعاهدات البحرية: «بعد 18 عاماً من المفاوضات تمكنا بحمد لله من حلها في النهاية».



وقال الزعيمان في بيان مشترك، عقب اجتماعهما، إن توقيع المعاهدات يضع أساساً قوياً لمفاوضات الحدود البحرية المستقبلية، وتعهدا بحل مشاكل الحدود البرية الأخرى بحلول يونيو 2024.



كما أكد الزعيمان، على موقفهما بضرورة التعاون الوثيق لمواجهة الإجراءات التمييزية المجحفة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد صناعة زيت النخيل. وطالبا الاتحاد الأوروبي بالعمل على التوصل إلى حل عادل ومنصف.



وقال أنور في المؤتمر الصحفي: «سنتحدث بصوت واحد للدفاع عن صناعة زيت النخيل. قدم الاتحاد الأوروبي قانوناً جديداً هذ العام يحظر واردات السلع المرتبطة بإزالة الغابات، وهي خطوة يتوقع أن تلقي بتأثيرها على ماليزيا وإندونيسيا».



وقال ويدودو، إن البلدين اتفقا أيضا على إنشاء آلية لتوفير حماية أفضل للعمال المهاجرين الإندونيسيين في ماليزيا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

البيان