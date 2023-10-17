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الثلاثاء، 17-10-2023 05:18 م

مباحثات سياسية بين الدوحة وموسكو حول تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري- عقدت في الدوحة أمس مباحثات سياسية بين مسؤولين بالخارجية القطرية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حول مستجدات الأزمة الأوكرانية وآخر تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وجرى خلال اللقاء أمس الاثنين في الدوحة بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف "استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل".

كما بحث سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية مع بوغدانوف، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وصرح بوغدانوف في وقت سابق، بأنه لا يستبعد لقاء ممثلي حركة "حماس" خلال زيارته إلى قطر، كما لم يستبعد بحث قضية إطلاق الرهائن الإسرائيليين مع ممثلي "حماس".

 




 

 


 

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