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الثلاثاء، 26-09-2023 07:20 م

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية السعودي في مكتبه بالديوان الأميري

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الوكيل الاخباري- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري يوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، والوفد المرافق له.اضافة اعلان


وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية المقابلة نقل وزير الخارجية السعودي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لأمير قطر بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.

من جهته وجه الشيخ تميم تحياته للملك سلمان وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والنماء.

وحضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

 




 

 


 

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