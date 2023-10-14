بيان صادر عن دولة قطر بشأن الأحداث الراهنة

الوكيل الاخباري - أعلنت قطر رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.



وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك دعوات إخلاء شمال قطاع غزة من السكان، داعية إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



واعتبرت أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.



وحثت البيان، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين.



وأكدت الخارجية القطرية أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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