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الأحد، 08-10-2023 08:55 م

في موسكو.. شركة قطرية تبرم صفقات وعقودا بنحو 90 مليون دولار مع عملاء روس

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الوكيل الاخباري-أبرمت شركة "أريان" العقارية من قطر مجموعة من العقود والاتفاقيات بقيمة 90 مليون دولار مع جهات روسية، وتضمنت العقود بيع وحدات سكنية في قطر لشركات وعملاء في روسيا.

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وجاء إبرام العقود والصفقات خلال مشاركة الشركة القطرية في الدورة الخامسة عشرة لمعرض "إمبايرز"، الذي انعقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة موسكو.

وأفادت شركة "أريان" العقارية، بأن العقود التي أبرمتها في المعرض تضمنت بيع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية، واصفة مشاركتها في "إمبايرز" بالناجحة.

وعن مشاركة الشركة في المعرض، قال العضو المنتدب و نأئب رئيس مجلس الإدارة "أريان" محمد حسين العلي: "نحن على ثقة بأن مشاركتنا في معرض "إمبايرز" ستكون فرصة مميزة لتعزيز تواجدنا في السوق الروسية وتوسيع قاعدة عملائنا وسنعمل جاهدين لتسليط الضوء على مدى التفرد والتميز الذي تتميز به مشاريعنا العقارية وخلق فرص استثمارية جديدة بدولة روسيا الاتحادية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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