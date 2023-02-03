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مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الحالة في العراق

الجمعة، 03-02-2023 09:38 ص

مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الحالة في العراق

مجلس الامن


الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة حول الوضع في العراق، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة عبر تقنية الفيديو، قدمتها الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السيدة جانين هينيس بلاسخارت.

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وأكدت بلاسخارت، أن التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها وليس هناك حكومة قادرة على حل كل المشاكل بمفردها، داعية الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى إلى تغليب مصلحة البلد على كافة المصالح الأخرى.


وفي المناقشة التي تلت الإحاطة، أثنى العديد من المتكلمين على تعيين ثلاث نساء في مجلس الوزراء العراقي، مع التأكيد أيضًا على ضرورة مكافحة الفساد ومعالجة البطالة وتعزيز الأمن في البلاد.


من جانبه، أوجز القائم بأعمال البعثة العراقية، سارهاد سردار عبد الرحمن فتح، بعض الأولويات الجديدة لحكومته، وأشار إلى أنها مبنية على الشراكات الدولية وتركز على الشفافية، وإجراء انتخابات مبكرة، ومكافحة الفساد، وسن الإصلاحات، ومكافحة الفقر والبطالة، ومكافحة التضخم، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتحسين أمن العراق.  


وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أن العلاقات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان تتحسن حيث تجري محادثات بشأن التشريعات المتعلقة بالنفط والغاز و الإيرادات الجمركية ومسائل أخرى.

 

بترا



 




 

 


 

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