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العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

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الأربعاء، 01-02-2023 11:46 ص

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

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الوكيل الاخباري- تناقلت مجموعات واتساب، ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وثيقة حكومية مسربة تتضمن توجيها بمنع تسريب الوثائق الرسمية.

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ويتضمن الكتاب الصادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، توجيها حكوميا إلى مؤسسات الدولة بمعاقبة الموظفين المسؤولين عن تسريب الوثائق الرسمية، ومحاسبة كل شخص يتغاضى عن المخالفين، ولا يطبق العقوبات بحقهم.

 

والغريب، أن الكتاب الذي يتحدث عن عدم تسريب الوثائق الرسمية، سرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد العراق ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، حتى تلك الصادرة من أعلى السلطات في البلد.

وسخر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الكتاب، واعتبروه "أول مخالفة" لتوجيه رئيس الحكومة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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