وفاة و60 إصابة جراء تدافع المشجعين في العراق

الوكيل الاخباري-

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أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 آخرين.وأضاف المصدر، أن “هناك حالات حرجة بين المصابين”.وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة منتخب العراق امام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.