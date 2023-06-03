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السبت، 03-06-2023 07:23 ص

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في السودان

الامن الدولي


الوكيل الاخباري - مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر عمل البعثة الأممية في السودان، بعدما طالب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإنهاء مهمة المبعوث الأممي فولكر بيرتيس.

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وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من ديسمبر 2023.


وطالب المجلس في بيان بوقف فوري للأعمال العدائية الناجمة عن القتال المستمر منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع والعودة للعملية السياسية التي كانت تهدف لنقل السلطة للمدنيين.


وشدد أعضاء المجلس على الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدولي، وأكدوا دعمهم القوي لخارطة طريق الاتحاد الإفريقي لحل أزمة الصراع في السودان، وإنشاء آلية موسعة.


ورحبوا كذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية لضمان تأسيس عملية السلام، واستئناف الانتقال إلى الديمقراطية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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