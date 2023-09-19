الثلاثاء 19-09-2023
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الثلاثاء، 19-09-2023 09:55 م

محادثات إيطالية جزائرية بنيويورك للعمل معا بشأن الهجرة

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الوكيل الاخباري- أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات ثنائية بشأن تعزيز المبادرات في مجال الهجرة.اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: "التقيت نظيري الجزائري الوزير أحمد عطاف"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب الوزير تاياني على موقع "إكس": "نحن نواصل العمل معا بصفتنا إيطاليا والجزائر"، بهدف "تعزيز المبادرات في مجال الهجرة ولوقف ورود الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر الأبيض المتوسط".

 




 

 


 

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